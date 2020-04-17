إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

176

% 0.37
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

47.824

-
المتعافون

47.343

% 98.99
الوفيات

305

% 0.64
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