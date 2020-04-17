إصابات اليوم

2.236

آخر تحديث : 2022-06-25 03:10:02
وفيات اليوم

16

-
حالات مستقرة

22.783

% 0.50
العناية المركزة

1.496

% 0.03
المصابون

4.511.777

-
المتعافون

4.458.416

% 98.82
الوفيات

30.578

% 0.68
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