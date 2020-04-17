إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

340

% 1.92
العناية المركزة

4

% 0.02
المصابون

17.719

-
المتعافون

17.264

% 97.43
الوفيات

115

% 0.65
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