إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2023-02-08 12:00:02
وفيات اليوم

0

-
مجموع الإصابات

3.410

-
مجموع الوفيات

2

% 0.06
إحصائيات التلقيح العودة إلى القائمة