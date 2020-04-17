إصابات اليوم

26

آخر تحديث : 2022-06-25 14:20:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

133

% 0.49
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

26.911

-
المتعافون

26.398

% 98.09
الوفيات

380

% 1.41
العودة إلى القائمة