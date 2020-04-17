إصابات اليوم

3.062

آخر تحديث : 2022-06-25 23:40:02
وفيات اليوم

22

-
حالات مستقرة

25.877

% 2.89
العناية المركزة

5

% 0.00
المصابون

896.133

-
المتعافون

851.765

% 95.05
الوفيات

18.491

% 2.06
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