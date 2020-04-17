إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-22 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

9.189

% 76.76
العناية المركزة

4

% 0.03
المصابون

11.971

-
المتعافون

2.761

% 23.06
الوفيات

21

% 0.18
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