إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-24 02:50:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

38.781

% 42.58
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

91.082

-
المتعافون

50.930

% 55.92
الوفيات

1.371

% 1.51
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