كشفت منظمات صحية أن عدد الوفيات جراء مرض الحصبة قد ارتفع عالميًا بنسبة تزيد عن 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وتزايد انتشار المرض بعد تراجع معدلات التحصين بشكلٍ كبير خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأشارت منظمة الصحة العالمية، والمراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وغيرها، إلى ان المرض أصاب 9 ملايين طفل، وتسبب بوفاة 136 ألف شخص معظمهم في الدول الأكثر فقرًا.

كما قالت المنظمتان إن عدد الإصابات بالحصبة ارتفع أيضًا بنحو 20 في المئة، بعد تراجع معدلات التحصين إلى أدنى مستوى لها منذ 15 عامًا خلال الجائحة.

يشار إلى أن أخذ جرعتين من لقاح الحصبة يمنح درجة عالية من الوقائية ضد المرض. علمًا أن الأطفال في الدول النامية مثل أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية والهند هم الأكثر عرضةً لخطر الإصابة.

الجدير ذكره هو أن الحصبة يُعتبَر من أكثر الأمراض المعدية المعروفة، لكونه ينتشر في الهواء عندما يسعل المصاب أو يعطس.

مواضيع قد تهمك :