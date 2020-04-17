إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-23 03:20:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

5

% 13.16
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

38

-
المتعافون

33

% 86.84
الوفيات

0

% 0.00
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