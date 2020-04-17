إصابات اليوم

4.003

آخر تحديث : 2022-06-25 03:10:02
وفيات اليوم

9

-
حالات مستقرة

33.730

% 2.59
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

1.303.779

-
المتعافون

1.268.645

% 97.31
الوفيات

1.404

% 0.11
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