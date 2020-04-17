إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

283

% 0.64
العناية المركزة

3

% 0.01
المصابون

44.127

-
المتعافون

43.567

% 98.73
الوفيات

277

% 0.63
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