إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

16.263

% 1.71
العناية المركزة

18

% 0.00
المصابون

951.948

-
المتعافون

928.373

% 97.52
الوفيات

7.312

% 0.77
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