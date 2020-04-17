إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

1.160

% 1.96
العناية المركزة

23

% 0.04
المصابون

59.265

-
المتعافون

57.702

% 97.36
الوفيات

403

% 0.68
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