إصابات اليوم

615

آخر تحديث : 2022-06-25 19:00:01
وفيات اليوم

2

-
حالات مستقرة

469

% 1.16
العناية المركزة

1

% 0.00
المصابون

40.595

-
المتعافون

39.905

% 98.30
الوفيات

221

% 0.54
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