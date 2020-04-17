إصابات اليوم

125.751

آخر تحديث : 2023-02-11 12:00:01
وفيات اليوم

514

-
مجموع الإصابات

755.385.709

-
مجموع الوفيات

6.833.388

% 0.90
إحصائيات التلقيح العودة إلى القائمة