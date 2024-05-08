لندن: أعلنت شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترازينيكا الأربعاء سحب لقاحها فاكسزيفريا لوباء كوفيد-19 من الاسواق، وهو أحد أول اللقاحات التي تم طرحها في السوق خلال الجائحة، بسبب تراجع الطلب.

وتحدثت المجموعة في بيان عن "فائض في اللقاحات المحدثة" لمواجهة المتحورات المختلفة للفيروس و"تراجع الطلب على فاكسزيفريا الذي لم يعد يصنع أو يوزع".

وجاء في البيان الذي تلقته وكالة فرانس برس الأربعاء "لذلك اتخذت شركة استرازينيكا قرارا بالشروع في سحب ترخيص تسويق فاكسزيفريا في أوروبا".

وكتبت هيئة الأدوية الأوروبية على موقعها الثلاثاء أن ترخيص بيع فاكسزيفريا سحب "بناء لطلب صاحب ترخيص التسويق" أي مختبر انتاج الأدوية.

وستعمل المجموعة أيضا "مع الهيئات الناظمة الاخرى في جميع أنحاء العالم لبدء سحب تراخيص التسويق لفاكسزيفريا حيث لا طلب مستقبليا على اللقاح".

نريد إغلاق الملف

وقالت أسترازينيكا في بيانها إنها تريد "اغلاق هذا الفصل"، وقال مصدر مقرب من أسترازينيكا لفرانس برس إنه "لم تكن هناك مبيعات منذ بعض الوقت".

وأضافت المجموعة في بيانها "نحن فخورون للغاية بدور فاكسزيفريا لإنهاء الوباء" مؤكدة أنه "وفقا لتقديرات مستقلة تم إنقاذ أكثر من 6,5 مليون شخص خلال العام الأول من استخدام اللقاح" وتم توزيع أكثر من ثلاثة مليارات جرعة حول العالم.

انتكاسات

وإذا ارتفعت أرباح أسترازينيكا بنسبة 21% على أساس سنوي في الربع الأول، بسبب مبيعات أدوية الأورام السرطانية، تسجل المجموعة منذ أشهر تراجعا مستمرا في مبيعات الأدوية المرتبطة بكوفيد - تماما مثل منافستها غلاكسو سميث كلاين.

هذا اللقاح، وهو من أوائل اللقاحات المطروحة في السوق، على الرغم من أن اللقاحات لم تكن من اختصاص شركة أسترازينيكا، واجه عدة انتكاسات بما في ذلك الموافقة على التسويق ولم يصل بتاتا إلى الولايات المتحدة.

كما واجهت مشاكل في توزيع اللقاحات في أوروبا بالإضافة إلى الشكوك حول مخاطر متزايدة للإصابة بتخثر الدم بعد عدة وفيات.

وتقول استرازينيكا إنها قامت بتحديث معلومات فاكسزيفريا في نيسان/أبريل 2021 بموافقة هيئة التنظيم البريطانية MHRA لتشمل احتمال الاصابة بتخثر الدم في حالات نادرة.

والمملكة المتحدة التي راهنت في البداية على فاكسزيفريا مع اطلاق حملة التطعيم ضد كوفيد، استبدلته بلقاحات منافسة.

وسرعان ما تم التخلي عن لقاحي أسترازينيكا وجونسون آند جونسون لصالح فايزر-بيونتيك وموديرنا الحمض النووي الريبي المرسال، في البلدان الأوروبية.

واحتفظت شركتا أسترازينيكا وجونسون آند جونسون بمكانة محورية في كوفاكس، نظام مساعدة دولي للتلقيح ضد كوفيد للدول الأقل ثراء.

تذكر شركة أسترازينيكا بانتظام أن الجهات الناظمة والدول التي سمحت باللقاح رأت أن "فوائد التطعيم تفوق بكثير مخاطر الآثار الجانبية النادرة".

ولم يعد اللقاح متوفرا في أستراليا منذ العام الماضي.

الجلطات الدموية

تتسبب متلازمات تثخر الدم، قلة الصفيحات في تكوين جلطة دموية مع عواقب مميتة محتملة. حدثت هذه المتلازمة النادرة مع شخصين او ثلاثة أشخاص من بين 100 ألف تلقوا لقاح استرازينيكا.

يبدو أن الاصابة بقلة الصفيحات أكثر حدة عند الشابات. سجلت جميع حالات قلة الصفيحات بعد الجرعة الأولى من اللقاح.

وتواجه المجموعة عدة دعاوى قضائية بشأن آثار اللقاح بما في ذلك دعوى في المملكة المتحد باسم 51 مدعيا.