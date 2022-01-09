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باريس: في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير والوقائع الجديدة:

سجلت إفريقيا أكثر من 10 ملايين إصابة بفيروس كورونا بحسب الأرقام الصادرة عن المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) التابعة للاتحاد الإفريقي، اطلعت عليها وكالة فرانس برس الأحد.

أوصت مدينة تيناجين في شمال الصين الأحد سكّانها الذين يصل عددهم تقريبا إلى 14 مليون شخص، بالبقاء في منازلهم فيما تجري فحوص كوفيد-19 واسعة النطاق عقب تسجيل حالات عدة في المدينة أخيرا، بما فيها الكثير من الإصابات بالمتحورة أوميكرون، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية.

الصين

وأصبحت مدينة تيانجين الساحلية الكبيرة الواقعة على مسافة حوالى 150 كيلومترا جنوب شرق بكين، تثير القلق بعد الإبلاغ عن أكثر من 20 إصابة بكوفيد-19 فيها في الأيام الأخيرة، معظمها لدى وافدين من الخارج، بحسب لجنة الصحة الوطنية.

حددت اليونان شباط/فبراير موعدا نهائيا لتلقي السكان الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وستمنع الأشخاص الذين لم يتلقوها من دخول معظم الأماكن المغلقة.

المكسيك

سجّلت المكسيك، خامس دولة من أكثر البلدان تضررا بكوفيد-19 مع أكثر من 300 ألف وفاة بالمرض، أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بالوباء السبت في حصيلة قياسية، ما دفع بعض الولايات المكسيكية إلى إعادة إغلاق المدارس.

ويشير الخبراء إلى أن عدد الإصابات في المكسيك قد يكون أعلى بكثير من الأعداد التي أبلغت عنها السلطات بسبب الاختبارات القليلة التي تجرى.

البيرو

كذلك، سجلت البيرو أكثر من 16 ألف إصابة جديدة السبت وهي حصيلة قياسية في هذا البلد الذي لديه أعلى معدل وفيات بكوفيد-19 في العالم نسبة إلى عدد السكان (6122 وفاة لكل مليون نسمة).

فرنسا وإيطاليا

أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال الأحد "خطة لتعزيز" سياسة الاختبارات، تشمل نشر "مئات" مراكز الفحص قرب مراكز التلقيح.

وقال أتال إن "قرابة 10 ملايين شخص" يخضعون لاختبارات كوفيد-19 أسبوعيا لكن الطوابير تطول.

قررت الحكومة الإيطالية الأحد، منح إعفاء لسكان الجزر الإيطالية الصغيرة، من شهادة التلقيح التي ستصبح إلزامية اعتبارا من الاثنين لاستخدام وسائل النقل والتي كانت تخاطر بوضعهم في وضع مشابه "لمنفى قسري".

وأصدرت الحكومة مرسوما ينص على أن الشهادة الصحية الأساسية التي يمكن الحصول عليها بإبراز اختبار سلبي بكوفيد-19، ستكون كافية لتمكن هؤلاء السكان من استخدام وسائل النقل في هذه الجزر لكن فقط لأسباب تتعلق بالصحة أو التعليم.

أودى وباء كوفيد بأكثر من 5,483,023 شخصا في أنحاء العالم، وفق تعداد لوكالة فرانس برس الأحد حتى الساعة 11,00 ت غ. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضررا بتسجيلها 837,264 وفاة، تليها البرازيل (619,937) ثم الهند (483,790) وروسيا (316,163).

وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حصيلة الوباء يمكن أن تكون أعلى بمرتين إلى ثلاث من تلك المسجلة رسميا.