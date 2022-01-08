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إيلاف من لندن: سجلت المملكة المتحدة أكثر من 150 ألف حالة وفاة مرتبطة بكورونا منذ بداية الوباء بعد أن أظهرت أحدث الأرقام اليومية 313 حالة وفاة أخرى.

والأرقام الجديدة، ترفع العدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها في غضون 28 يومًا من اختبار فيروس كورونا الإيجابي إلى 150،057 حالة.

كما تم الإبلاغ عن 146،390 حالة أخرى من حالات كورونا ، وفقًا لأحدث البيانات الحكومية، مما رفع العدد الإجمالي منذ بداية الوباء إلى 14333،794.

وتقارن أرقام اليوم السبت مع 178،250 إصابة بالفيروس التاجي و31 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها أمس الجمعة. وإلى الآن نال ما مجموعه 47632483 شخصًا جرعتي لقاح بعد أن تلقى 32455 جرعتهم الثانية أمس.

جرعات لقاح



تلقى 22،526 شخصًا جرعتهم الأولى، مما رفع المجموع بموجب هذا القياس إلى 51،919،815 ، وتم الآن تعزيز 35،273،945 - وهو ما يمثل 61.3 ٪ من السكان المؤهلين.

وقال متحدث باسم الحكومة "كل حالة وفاة بهذا الفيروس مأساة وتعاطفنا مع كل من فقد أحباءه".

وأضاف: "نحن ممتنون للجهود الوطنية الجماعية والعمل الجاد لموظفي الرعاية الصحية والاجتماعية والمتطوعين في الخطوط الأمامية لإعطاء اللقاحات لعشرات الملايين من الناس والحفاظ على سلامة الناس. لقد أنقذت جهودهم الدؤوبة الآلاف من الأرواح".

واضاف: "لكن الوباء لم ينته بعد. لهذا السبب من المهم للغاية أن يستمر الجميع في لعب دورهم - من خلال المضي قدمًا للحصول على دفعة قوية الآن، أو تلقي ضربة أولى أو ثانية."



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