قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: قال خبير علمي متخصص في وبأ الإنفلونزا إن متغير أوميكرون يمكن أن يجعل فيروس كورونا مستوطنا يمكن التعايش معه.

وقال الدكتور مايك تيلديسي عضو مجموعة الأنفلونزا الوبائية العلمية البريطانية على النمذجة (SPI-M) إن كورونا "أول شعاع ضوئي" يمكن أن يصبح كورونا في النهاية أقل حدة.

وفي حديث لصحيفة "تايمز"، أضاف تيلديسيي: "الشيء الذي قد يحدث في المستقبل هو أنك قد ترى ظهور متغير جديد أقل خطورة، وفي النهاية، على المدى الطويل، ما يحدث هو أن كورونا أصبح مستوطنًا ولدينا نسخة أقل خطورة".

مجموعة خبراء

يذكر أن مجموعة الأنفلونزا الوبائية العلمية البريطانية على النمذجة (SPI-M) تقدم مشورة إلى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية وحكومة المملكة المتحدة الأوسع بشأن المسائل العلمية المتعلقة باستجابة المملكة المتحدة لوباء الإنفلونزا (أو غيرها من التهديدات الناشئة عن الأمراض المعدية البشرية) وتستند المشورة إلى نمذجة الأمراض المعدية وعلم الأوبئة.

وتقدم SPI-M تقاريرها حاليًا إلى المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (SAGE) ولديها ممثلين من مجموعة من المؤسسات البريطانية مع اختلاف الحضور حسب الحاجة.

وقال الدكتور مايك تيلديسي: "إنه (أوميكرون) مشابه جدًا لنزلات البرد التي عشناها لسنوات عديدة. لم نصل إلى هذا الحد بعد، لكن من المحتمل أن يكون اوميكرون أول شعاع ضوئي هناك يشير إلى أن هذا قد يحدث على المدى الطويل. إنه بالطبع، أكثر قابلية للانتقال من دلتا ، وهو أمر مقلق، لكنه أقل خطورة بكثير ".

وقال: "أي متغير يظهر أقل خطورة، في النهاية على المدى الطويل، هو وهو المكان الذي نريد أن نكون فيه".

حماية عالية

إلى ذلك، لا يزال كبار السن يتمتعون بنسبة 90٪ من الحماية من دخول المستشفى بعد ثلاثة أشهر من تلقي اللقاح المعزز ، وفقًا لوكالة الأمن الصحي البريطانية.

وقال علماء بريطانيون إن الوخزات المعززة لكورونا توفر حماية بنسبة 90٪ ضد الاستشفاء لمن هم فوق 65 عامًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وقالت الوكالة إن هذا يعني أنه "لا توجد حاجة فورية" لإعطاء حقنة رابعة للأشخاص المعرضين للخطر. ومع ذلك، يعاني كبار السن الذين لم يتلقوا جرعة معززة من خسارة كبيرة في الحماية.

ويقول خبراء بريطانيون إن جرعة كورونا الرابعة ليست ضرورية بعد، لأن الجرعات المعززة تستمر في توفير حماية عالية ضد الأمراض الشديدة من متغير أوميكرون بين كبار السن.

ثلاث جرعات

وتظهر بيانات وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة بعد ثلاثة أشهر من التعزيز، أن الحماية من الاستشفاء لا تزال عند حوالي 90٪ للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكثر.

مع جرعتين فقط من اللقاح، تنخفض الحماية من الأمراض الشديدة إلى حوالي 70٪ بعد ثلاثة أشهر وإلى 50٪ بعد ستة أشهر.

وتقول اللجنة المشتركة للتحصين والتحصين (JCVI)، التي تقدم المشورة بشأن سياسة اللقاح، إن الأولوية لذلك تظل للحصول على الجرعات الأولى والثانية والثالثة لأولئك الذين لم يحصلوا عليها بالفعل.

هذا على الرغم من أن بعض البلدان مثل إسرائيل بدأت في إعطاء جرعة رابعة من اللقاح لإدارة متغير Omicron شديد العدوى والذي يتسبب في زيادة عدد الإصابات في جميع أنحاء العالم.

35 مليون جرعة

تم الآن منح أكثر من 35 مليون معزز وثالث جرعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة. وقال البروفيسور وي شين ليم، رئيس لجنة التطعيم ضد Covid-19 في اللجنة المشتركة للقاحات الامن الوقائي: "تُظهر البيانات الحالية أن الجرعة المعززة تواصل توفير مستويات عالية من الحماية ضد الأمراض الشديدة، حتى بالنسبة للفئات العمرية الأكبر سنًا المعرضة للخطر.

وأضاف: "هذا أمر مشجع للغاية ويؤكد على قيمة اللقاح المعزز. ومع استمرار انتشار أوميكرون على نطاق واسع، أشجع الجميع على التقدم للأمام للحصول على جرعتهم المنشطة، أو إذا لم يتم تلقيحهم، في أول جرعتين، لزيادة حمايتهم من الأمراض الخطيرة".