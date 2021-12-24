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إيلاف من لندن: انتقد سياسي بريطاني من أركان حزب المحافظين الحاكم الذي يتزعمه بوريس جونسون الطريقة التي يتحدث بها العلماء عن توقعات فيروس كورونا.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق ديفيد ديفيز إن كبير المستشارين العلميين للحكومة السير باتريك فالانس محق في قوله إنه ليس من مهمة لجنة المستشارين العلميين الحكوميين SAGE "نشر الكآبة أو التفاؤل" أو اتخاذ مواقف سياسية.

وقال ديفيز وهو عضو بارز في البرلمان إن سيناريوهات "الحالة الأسوأ المعقولة" "غالبًا ما يتم تمثيلها على أنها التوقعات الوحيدة، ولم يتم التطوع فيها حيث يقع التوزيع الاحتمالي".

ووصف ديفيز عبارة "أسوأ حالة معقولة" بأنها "سياسية" و"ليست إحصائية"، وقال إن العلماء يجب أن يجدوا مقياسًا أوضح وأن يفعلوا المزيد لشرح الافتراضات والعوامل الأساسية وراء نماذج كورونا، وقال "قد نمنحهم بعد ذلك مصداقية أكبر".

انتقادات

تعرض كبير المستشارين العلميين السير باتريك وفريقه لانتقادات بسبب عرضهم للنمذجة التي تقول إن دخول مستشفى أوميكرون قد يصل إلى 10000 في اليوم والوفاة 6000 إذا لم يتم فرض المزيد من القيود.

وقال كبير العلماء إن الأمر أكثر دقة من ذلك وأن الناس "بحاجة إلى النظر في جميع البيانات الموجودة في الجولة"، وليس فقط الأجزاء التي تتناسب مع الحجة مع تجاهل البقية ".

وإلى ذلك، قالت الدكتورة جيني هاريز، الرئيسة التنفيذية لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA)، إن البيانات الجديدة التي تشير إلى أن متغير أوميكرون Omicron قد يكون أقل احتمالا للتسبب في مرض خطير مقارنة بمتغير دلتا الذي يقدم "بصيص أمل في عيد الميلاد".

تحذير

وحذرت من أنه من السابق لأوانه التقليل من التهديد الناجم عن السلالة الجديدة حيث لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات، لا سيما بشأن التأثير على المرضى المسنين والضعفاء.

وقالت لراديو بي بي ي 4: "هناك بصيص أمل في عيد الميلاد في النتائج التي نشرناها أمس الخميس، لكنها بالتأكيد لم تصل بعد إلى النقطة التي يمكننا فيها التقليل من هذا التهديد الخطير".

وتقدر وكالة الامن الصحي البريطانية أن شخصًا لديه متغير أوميكرون Omicron تقل احتمالية دخوله إلى الطوارئ بنسبة تتراوح بين 31 ٪ و 45 ٪ و 50 ٪ إلى 70 ٪ أقل احتمالية للدخول إلى المستشفى من شخص مصاب بدلتا.

وأضاف الدكتور هاريز: "ما حصلنا عليه الآن هو توازن جيد حقًا بين شيء يبدو وكأنه خطر أقل للدخول إلى المستشفى - وهو خبر سار - ولكنه أيضًا متغير قابل للانتقال بدرجة كبيرة وواحد نعرف أنه يتجنب بعض دفاعاتنا المناعية ، لذلك إنه موقف متوازن للغاية ".