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واشنطن: يضع البيت الأبيض اللمسات الأخيرة على خطة لتوزيع اختبارات فيروس كورونا عبر هيئة البريد الأميركية على الأسر في جميع أنحاء البلاد، وفق ما نقلت صحيفة أميركية عن أربعة أشخاص مطلعين على تفاصيل الخطة.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ستوزع 500 مليون اختبار للفيروس على الأسر ضمن مخطط استجابة البيت الأبيض للمتحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة.

وبحسب الأشخاص، الذين اشترطوا عدم الكشف عن أسمائهم، ستطلق الإدارة الأميركية موقعاً على الإنترنت يسمح للناس بطلب الاختبار السريع.

ويهدف المسؤولون الأميركيون إلى بدء شحنات الاختبارات بحلول منتصف كانون الثاني/يناير الجاري.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الخطة إن مصنعي هذه الاختبارات يسعون إلى توفير 500 مليون اختبار، ومنحت إدارة بايدن أول عقد شراء، ومن المتوقع أن يصدر إعلان رسمي بخصوص ذلك في أقرب وقت من الأسبوع المقبل.

تضاعف الإصابات

وتشير الصحيفة إلى أن هيئة البريد الأميركية تتفاوض حالياً مع نقاباتها العمالية الأربع من أجل توسيع نطاق القوى العاملة الموسمية، حوالى 40 ألف شخص يستدعون للعمل خلال تضاعف الطرود في فترة العطلات.

ورفض ممثل للبيت الأبيض وهيئة البريد الرد على طلبات الصحيفة للتعليق.

وتضاعفت الإصابات الجديدة المؤكدة في الولايات المتحدة أربع مرات تقريباً منذ أن أعلن بايدن لأول مرة عن خطته لإرسال اختبارات سريعة إلى الأميركيين، وارتفع عدد الحالات من 155.467 حالة في كانون الأول/ديسمبر إلى ما يقرب 611 ألف حالة الثلاثاء.

وما زالت العدوى الشديدة للمتحورة أوميكرون غير مصحوبة في الوقت الحالي بزيادة كبيرة في الوفيات. ومنذ ظهور الفيروس في نهاية 2019، أودى الوباء بحياة أكثر من 5,4 ملايين شخص في العالم.

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