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ستوكهولم: أعلن القصر الملكي السويدي أن ولية العهد الأميرة فيكتوريا التي كانت قد أُصيبت بكوفيد-19 في آذار/مارس 2021، ثبتت إصابتها بالفيروس مرة جديدة السبت.

وقال القصر في بيان إن "ولية العهد الملقّحة بشكل كامل تعاني أعراض انفلونزا ولكنها في حالة جيّدة"، مشددًا على أنها وعائلتها في الحجر الصحي في المنزل.

وهي المرة الثانية في أقلّ من عام تُصاب فيها الأميرة فيكتوريا (45 عامًا) بكوفيد-19.

وفي آذار/مارس 2021، أُصيب أيضًا زوجها الأمير دانيال بكوفيد من دون ان تعلن السبت إصابته للمرة الثانية.

وثبتت الاثنين إصابة والدها الملك كارل السادس عشر غوستاف (75 عامًا) ووالدتها الملكة سيلفيا (78 عامًا) بكوفيد-19، علما أنهما تلقّيا ثلاث جرعات من اللقاح.

وبحسب الهيئة الصحية الوطنية، سُجّلت 23,877 إصابة جديدة بكوفيد-19 في السويد في 5 كانون الثاني/يناير، أي أكثر من ضعف الإصابات التي سُجّلت في كانون الأول/ديسمبر 2020 خلال ذروة انتشار الوباء.

وسجّلت السويد حتى الجمعة 1,416,650 إصابة بفيروس كورونا بينها 15,377 وفاة.