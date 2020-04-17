إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

724

% 0.84
العناية المركزة

67

% 0.08
المصابون

86.348

-
المتعافون

82.979

% 96.10
الوفيات

2.645

% 3.06
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