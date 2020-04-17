إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

884

% 1.32
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

66.947

-
المتعافون

64.814

% 96.81
الوفيات

1.249

% 1.87
العودة إلى القائمة