إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-21 03:00:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

1.452

% 19.38
العناية المركزة

2

% 0.03
المصابون

7.493

-
المتعافون

5.747

% 76.70
الوفيات

294

% 3.92
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