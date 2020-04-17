إصابات اليوم

386

آخر تحديث : 2022-06-25 19:00:01
وفيات اليوم

3

-
حالات مستقرة

20.335

% 4.17
العناية المركزة

75

% 0.02
المصابون

487.217

-
المتعافون

459.352

% 94.28
الوفيات

7.530

% 1.55
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