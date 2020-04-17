إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

1.573

% 0.62
العناية المركزة

12

% 0.00
المصابون

255.309

-
المتعافون

248.187

% 97.21
الوفيات

5.549

% 2.17
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