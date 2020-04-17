إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

15.229

% 0.51
العناية المركزة

3

% 0.00
المصابون

3.005.707

-
المتعافون

2.984.040

% 99.28
الوفيات

6.438

% 0.21
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