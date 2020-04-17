إصابات اليوم

34

آخر تحديث : 2022-06-25 14:20:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

156

% 0.02
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

793.140

-
المتعافون

783.267

% 98.76
الوفيات

9.717

% 1.23
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