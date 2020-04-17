إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-24 02:50:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

5.514

% 3.25
العناية المركزة

8

% 0.00
المصابون

169.646

-
المتعافون

159.993

% 94.31
الوفيات

4.139

% 2.44
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