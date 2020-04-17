إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-24 02:50:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

2.623

% 13.59
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

19.306

-
المتعافون

16.579

% 85.87
الوفيات

104

% 0.54
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