إصابات اليوم

12.909

آخر تحديث : 2022-06-25 21:00:01
وفيات اليوم

22

-
حالات مستقرة

3.315.187

% 3.74
العناية المركزة

3.121

% 0.00
المصابون

88.721.612

-
المتعافون

84.365.762

% 95.09
الوفيات

1.040.663

% 1.17
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