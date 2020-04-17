إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-21 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

317

% 11.46
العناية المركزة

1

% 0.04
المصابون

2.767

-
المتعافون

2.449

% 88.51
الوفيات

1

% 0.04
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