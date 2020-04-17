إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

283.142

% 66.39
العناية المركزة

105

% 0.02
المصابون

426.490

-
المتعافون

132.444

% 31.05
الوفيات

10.904

% 2.56
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