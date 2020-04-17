إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-24 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

478

% 0.74
العناية المركزة

6

% 0.01
المصابون

65.009

-
المتعافون

63.133

% 97.11
الوفيات

1.398

% 2.15
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