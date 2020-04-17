إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-12-15 20:52:26
وفيات اليوم

0

-
مجموع الإصابات

764

-
مجموع الوفيات

13

% 1.70
إحصائيات التلقيحالعودة إلى القائمة