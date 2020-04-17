إصابات اليوم

425

آخر تحديث : 2022-06-25 09:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

2.989

% 0.17
العناية المركزة

5

% 0.00
المصابون

1.794.113

-
المتعافون

1.770.982

% 98.71
الوفيات

20.142

% 1.12
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