إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

372.014

% 74.78
العناية المركزة

60

% 0.01
المصابون

497.454

-
المتعافون

124.370

% 25.00
الوفيات

1.070

% 0.22
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