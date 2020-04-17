إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-23 03:20:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

1

% 0.10
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

1.016

-
المتعافون

1.007

% 99.11
الوفيات

8

% 0.79
العودة إلى القائمة