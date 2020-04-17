إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

673

% 1.06
العناية المركزة

9

% 0.01
المصابون

63.379

-
المتعافون

62.393

% 98.44
الوفيات

313

% 0.49
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