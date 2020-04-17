إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

0

% 0.00
العناية المركزة

7

% 0.01
المصابون

73.234

-
المتعافون

0

% 0.00
الوفيات

649

% 0.89
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