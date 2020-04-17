إصابات اليوم

30

آخر تحديث : 2022-06-25 08:50:01
وفيات اليوم

1

-
حالات مستقرة

18.921

% 1.77
العناية المركزة

5

% 0.00
المصابون

1.066.386

-
المتعافون

1.038.300

% 97.37
الوفيات

9.165

% 0.86
العودة إلى القائمة