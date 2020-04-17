إصابات اليوم

23

آخر تحديث : 2022-06-25 12:00:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

188

% 0.02
العناية المركزة

0

% 0.00
المصابون

979.512

-
المتعافون

967.372

% 98.76
الوفيات

11.952

% 1.22
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