إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-16 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

93

% 1.03
العناية المركزة

1

% 0.01
المصابون

9.031

-
المتعافون

8.628

% 95.54
الوفيات

310

% 3.43
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