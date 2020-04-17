إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 03:00:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

1.385

% 0.43
العناية المركزة

1

% 0.00
المصابون

325.110

-
المتعافون

319.722

% 98.34
الوفيات

4.003

% 1.23
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