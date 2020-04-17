إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2023-02-09 00:00:01
وفيات اليوم

0

-
مجموع الإصابات

9.587

-
مجموع الوفيات

123

% 1.28
إحصائيات التلقيحالعودة إلى القائمة