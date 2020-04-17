إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-25 01:10:02
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

13.178

% 88.97
العناية المركزة

4

% 0.03
المصابون

14.812

-
المتعافون

1.605

% 10.84
الوفيات

29

% 0.20
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