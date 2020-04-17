إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2022-06-24 01:10:01
وفيات اليوم

0

-
حالات مستقرة

54.969

% 9.49
العناية المركزة

5

% 0.00
المصابون

579.316

-
المتعافون

521.759

% 90.06
الوفيات

2.588

% 0.45
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