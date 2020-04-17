إصابات اليوم

0

آخر تحديث : 2023-02-07 10:00:01
وفيات اليوم

0

-
مجموع الإصابات

5.987

-
مجموع الوفيات

9

% 0.15
إحصائيات التلقيحالعودة إلى القائمة